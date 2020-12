Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 18:10 Uhr

Mainz

Hubig verteidigt landesweite Regeln für Schulen und Kitas

Bei der Öffnung von Kitas und Schulen will Rheinland-Pfalz bei einem landeseinheitlichen Vorgehen bleiben. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) wies am Donnerstag im Landtag einen Antrag der AfD zurück, Kitas und Schulen in Kommunen ohne Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen vollständig aufzumachen.