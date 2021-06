Mainz

Hubig: Kita-Zukunftsgesetz erfordert mehr Personal

Mit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes an diesem Donnerstag muss nach Einschätzung von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) „an vielen Stellen Personal aufgebaut werden“. Da Erzieherinnen und Erzieher nicht überall leicht zu finden sind, könnten auch bis zu 30 Prozent andere Fachkräfte in den Kitas arbeiten, um den Übergang zu erleichtern. Multiprofessionelle Teams aus anderen Fachkräften, wie Musiker und Schreiner, nannte die Ministerin am Montag in Mainz als Beispiele. Hauswirtschaftskräfte könnten etwa beim Tischdecken und Abräumen helfen, ergänzte der Vorsitzende des Landeselternausschusses, Andreas Winheller.