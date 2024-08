Im Moselort Kröv stürzen Teile eines Hotels ein – nur fünf Menschen können sich aus dem Gebäude retten. Es gibt einen Toten, weitere Menschen sind teils schwer verletzt noch in den Trümmern gefangen.

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht vor einem eingestürzten Hotel. Im Moselort Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnten sich neun Menschen unter den Trümmern befinden, zu einigen bestehe Kontakt, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Zuvor hatte der SWR berichtet. (zu dpa: «Hotel-Teileinsturz: Ein Toter - acht Menschen eingeklemmt») Foto: Florian Blaes/DPA

Kröv (dpa). Nach dem Teileinsturz eines Hotels im Moselort Kröv in Rheinland-Pfalz ist ein Toter geortet worden. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit. Die Einsatzkräfte haben zu einigen der Verschütteten Kontakt. Der Tote konnte noch nicht geborgen werden.

Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen, 14 Menschen waren zu dem Zeitpunkt im Haus, fünf davon konnten sich unverletzt retten. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden.

Polizei: «Extrem anspruchsvoller Einsatz»

Auf Bildern vom Unglücksort aus der Nacht ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden. «Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann», hieß es in einer Polizeimeldung.

Rund 250 Helfer unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) seien vor Ort – darunter Spezialkräfte und eine Rettungshundestaffel. Auch mit Drohnen wird der Unglücksort untersucht.

Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar. Anwohner hatten laut Polizei am späten Dienstagabend den Notruf gewählt.