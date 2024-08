Ein Langbagger beginnt am Giebel des eingestürzten Hotels mit den Abrissarbeiten. Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv haben die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche begonnen. (zu dpa: «Hotel-Abriss zur Leichenbergung begonnen»)

Foto: Harald Tittel/DPA

Kröv (dpa). Nach dem Hotel-Einsturz in Kröv haben die Abrissarbeiten zur Bergung der zweiten Leiche begonnen. Ein Abbruchbagger mit extra langem Arm startete mit dem Einreißen der Giebelwand des Gebäudes, an der laut Polizei die größte Einsturzgefahr besteht. Danach sollte sich das schwere Gerät einer Spezialfirma Stück für Stück vorarbeiten.

Wann die Leiche des Mannes geborgen werde, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Abriss ist notwendig, weil die Rettungskräfte den Toten ansonsten nicht gefahrlos bergen könnten. Er liege in einem am meisten einsturzgefährdeten Bereich. Bei dem Mann soll es sich um den Hotelbesitzer handeln.

Der Unglücksort war für die Abrissarbeiten in einem Radius von 150 Metern abgesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, da bei den Arbeiten mit einer erhöhten Staubbelastung zu rechnen sei, teilte die Polizei mit. Eine Asbestbelastung könne nicht ausgeschlossen werden.

Risse in anderen Gebäuden

Nach Angaben der Polizei sind zudem Risse in nahegelegenen Gebäuden bekanntgeworden. Ob diese in Zusammenhang mit dem Einsturzgeschehen stehen, oder es sich um Altschäden handelt und ob diese für die Statik der Gebäude von Relevanz sind, werde derzeit geklärt.

Der von der Staatsanwaltschaft bestellte Gutachter (3.v.r) betrachtet im Beisein der Polizei einen Teil des eingestürzten Hotels. (zu dpa: «Hotel-Abriss zur Leichenbergung begonnen») Foto: Harald Tittel/DPA

In dem Hotel in dem Moselort war am späten Dienstagabend eine komplette Etage in sich zusammengebrochen. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben, eine tote Frau wurde bereits geborgen. Zudem gab es sieben Verletzte, die nach Stunden aus den Trümmern gerettet wurden.

Ein Gutachter hatte sich am Mittwoch vor Ort ein Bild der Lage gemacht. Er empfahl den Abriss, um den Toten sicher bergen zu können. An dem Gebäude bestehe weiterhin hohe Einsturzgefahr, hatte die Polizei berichtet.