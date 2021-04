Saarbrücken

Hotel- und Gaststättenverband Saar begrüßt Öffnungsmodell

Der saarländische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hat Öffnungen mit verstärktem Testen in der Corona-Pandemie im Bundesland begrüßt. „Wir sind sehr froh, dass es statt ständigem Lockdown jetzt zu einem Paradigmenwechsel kommt“, sagte Hauptgeschäftsführer Frank Hohrath am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. Es gehe aus Verbandssicht um ein verantwortungsvolles Öffnen unter dem Motto „Testen, Impfen, Öffnen“. Es sei zu hoffen, dass der Versuch insgesamt aufgehe, sagte Hohrath.