Kröv

Hotel eingestürzt: Ein Toter, noch acht Menschen eingeklemmt

Von dpa

i Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht vor einem eingestürzten Hotel. Im Moselort Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnten sich neun Menschen unter den Trümmern befinden, zu einigen bestehe Kontakt, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Zuvor hatte der SWR berichtet. (zu dpa: «Hotel eingestürzt: Ein Toter, noch acht Menschen eingeklemmt») Foto: Florian Blaes/DPA

Nach dem Teileinsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel ist ein Toter geortet worden. Acht weitere Menschen seien noch im Gebäude eingeklemmt und teils schwer verletzt, teilte die Polizei in Trier am Morgen mit.