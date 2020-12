Hotel auf der Loreley soll sich besser ins Welterbe fügen

Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 09:20 Uhr

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Das auf dem weltberühmten Loreley-Plateau am Rhein geplante 700-Betten-Hotel soll sich nach Kritik besser in die Landschaft einfügen. 120 von 260 Parkplätzen sollen in einer Tiefgarage verschwinden, wie die Planet Gruppe in Kiel der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zudem sollen – wie bereits bekannt – statt 15 zwei- bis vierstöckige „Hotelvillen“ nur noch 10 derartige Gebäude gebaut werden. Das fünfstöckige Hauptgebäude werde nun treppenförmig auf dem abschüssigen Gelände geplant. Ursprünglich seien sogar 800 statt 700 Betten in dem Hotel im Herzen des Welterbes Oberes Mittelrheintal vorgesehen gewesen.

Die Planet Gruppe ging nach eigenen Angaben mit ihren Planungen grundsätzlich auf Wünsche der Lenkungsgruppe Loreleyplateau ein, in der Vertreter unter anderem von Kommunen, Behörden sowie dem Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz sitzen. Dieser hat eine deutlich frühere Planung nach eigener Auskunft „wegen des enormen Bauvolumens, der ungelösten Parkplatzfrage und der damit verbundenen Zerstörungen des Landschaftsbildes sehr kritisch“ gesehen.

Die Deutsche Unesco-Kommission teilte unterdessen mit: „Im Falle des Loreley-Plateaus wurde die Sorge mehrfach an uns herangetragen, ob die Planungen für einen Hotelbau mit dem Welterbestatus vereinbar sind.“ Die Kommission habe daher dem zuständigen Land Rheinland-Pfalz geraten, sich mit dem Unesco-Welterbezentrum in Paris abzustimmen. „Die fachliche Bewertung, ob eine Stätte gefährdet ist, obliegt dem jährlich zusammenkommenden Unesco-Welterbekomitee“, hieß es weiter.

Die aktuelle Planung des Hotels „Slow Down Loreley“ sieht auf der Loreley laut der Planet Gruppe zurückgesetzt von der Felsenspitze das Hauptgebäude, die zehn Hotelvillen sowie einstöckige Bungalows als „Weinbergterrassen“ vor. Schon vor einer Überarbeitung des Projekts waren begrünte Dächer, Holzfassaden sowie Erdeinfassungen aus Schiefer und Grauwacke geplant. Im Frühling 2021 streben die drei Projektpartner Planet Gruppe, Nidag und Aye Media den Baubeginn mit einer Investition von 90 Millionen Euro an. 2024 soll das Hotel eröffnen, mit Doppelzimmern von 99 Euro an.

Das Obere Mittelrheintal leidet unter extremem Bahnlärm, teils veralteten Tourismusangeboten und Bevölkerungsschwund. 2029 ist hier die Bundesgartenschau geplant. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland (SPD), sagte, die Lenkungsgruppe sei „froh über die Flexibilität der Investoren hinsichtlich der kulturlandschaftsverträglicheren Gestaltung des Hotels im Vergleich zum Planungsstand früherer Jahre“. Studien zufolge fehlten im Welterbetal 3000 Hotelbetten. Die Planet Gruppe spricht von 100 neuen Jobs im künftigen „Slow Down Loreley“.