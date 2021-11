Mainz

Hospitalisierungsinzidenz leicht gestiegen

Die für Einschränkungen des öffentlichen Lebens maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz in Rheinland-Pfalz ist am Donnerstag leicht auf 3,72 gestiegen (Vortag 3,43). Bei einer landesweiten Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz von mehr als 3 gilt für Freizeiteinrichtungen und Kulturveranstaltungen seit Mittwoch die 2G-Regel, also Zutritt nur für Genesene oder Geimpfte. Wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag weiter mitteilte, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz von 271,1 auf 288,2. Bei Ungeimpften liegt dieser Wert laut LUA bei 552,4, bei Geimpften beträgt er 163,3.