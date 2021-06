Bruchmühlbach-Miesau

Horst Eckel: Erinnerungen an das „Wunder von Bern“

67 Jahre nach dem „Wunder von Bern“ glaubt Horst Eckel im EM-Gruppenfinale der DFB-Auswahl gegen Ungarn erneut an einen Sieg der deutschen Mannschaft. Dies sagte seine Tochter Dagmar Eckel vor der Partie am Mittwoch in München der Deutschen Presse-Agentur. Der letzte lebende Weltmeister von 1954 gibt derzeit keine Interviews. Der 89-Jährige lebt zurückgezogen im pfälzischen Vogelbach, nachdem er sich im vergangenen Jahr bei einem schweren Sturz verletzt hatte.