Archivierter Artikel vom 19.03.2020, 19:40 Uhr

Hornbach profitiert von mildem Winter

Neustadt a.d. Weinstraße (dpa) – Der Baumarktkonzern Hornbach hat im vergangenen Geschäftsjahr operativ voraussichtlich etwas mehr verdient als erwartet. Grund seien die höhere Nachfrage sowie ein mildes Winterquartal, teilte die Gruppe am Donnerstag in Neustadt an der Weinstraße anhand erster Berechnungen mit. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) werde im Ende Februar abgeschlossenen Geschäftjahr wahrscheinlich leicht über der zuletzt genannten Prognosebandbreite eines Anstiegs im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich liegen. Im Vorjahr lag diese Kennziffer bei knapp 135 Millionen Euro. Der Umsatz stieg vorläufigen Angaben zufolge um 8,4 Prozent auf mehr als 4,7 Milliarden Euro.