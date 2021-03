Mainz

Homeoffice wird auch in Ministerien eifrig genutzt

Wegen der Corona-Pandemie arbeiten in rheinland-pfälzischen Betrieben zahlreiche Beschäftigte im Homeoffice. Auch in der Landesregierung machen viele Mitarbeiter von dieser Möglichkeit Gebrauch, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Helga Lerch (fraktionslos) hervorgeht. Bei fast allen Ministerien lag demnach die Homeoffice-Quote – also der Anteil der Beschäftigten, die Telearbeit, mobiles Arbeiten oder sonstige Heimarbeit machen – Anfang Januar bei über 50 Prozent. Lediglich im Gesundheitsministerium (37 Prozent) und im Finanzministerium (42 Prozent) lag sie darunter.