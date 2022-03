Alsenborn

Landkreis Kaiserslautern

Holzscheite auf A6 gelegt: Vier Autos beschädigt

Unbekannte Täter haben am Samstagabend zwei große Holzscheite auf die Fahrbahn der A6 bei Alsenborn (Landkreis Kaiserslautern) gelegt und so vier Fahrzeuge beschädigt. Die beiden eineinhalb Meter langen Holzstücke waren in einem Kurvenbereich platziert worden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand.