Haßloch

Holiday Park klagt auf Öffnung: Gericht bestätigt Eilantrag

Mit einem Eilantrag gegen den Landkreis Bad Dürkheim will der Holiday Park in Haßloch die Wiedereröffnung der Freizeiteinrichtung erreichen. Das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße bestätigte am Montag den Eingang. Ziel des Antrags sei es, dass der Park mit ähnlichen Einrichtungen gleichgestellt werde, die bereits öffnen dürften, sagte Parkmanager Bernd Beitz der Deutschen Presse-Agentur. Im Sommer 2020 habe man ein Hygienekonzept umgesetzt, das sehr gut funktioniert habe. Wegen steigenden Corona-Inzidenzwerte hatte der Holiday Park Anfang November wieder schließen müssen.