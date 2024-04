Mogendorf

Brände

Hoher Schaden bei Wohnhausbrand im Westerwaldkreis

Von dpa/lrs

i ILLUSTRATION - Blaulicht leuchtet auf einem Feuerwehrwagen. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Beim Brand eines Wohnhauses in Mogendorf (Westerwaldkreis) ist ein Schaden von geschätzt rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am späten Donnerstagabend in der Erdgeschosswohnung des Zweifamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei Montabaur in der Nacht zum Freitag mit. Danach hätten sich die Flammen im ganzen Haus ausgebreitet. Der linke Teil des Gebäudes sei bis hoch zum Dachstuhl ausgebrannt.