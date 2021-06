Rheinböllen/Koblenz

Hoher Schaden bei Sattelzug-Brand auf A61

Beim Brand eines Sattelzugs auf der Autobahn 61 im Rhein-Hunsrück-Kreis ist nach ersten Erkenntnissen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht zum Samstag niemand, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Der Laster, dessen Kühlauflieger mit Lebensmitteln beladen war, geriet demnach zwischen Rheinböllen und Laudert in Brand. Ursache ist vermutlich ein technischer Defekt.