Ueß

Vulkaneifel

Hoher Schaden bei Brand eines Fachwerkhauses

Von dpa/lrs

i Feuerwehrleute stehen zusammen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Zimmerbrand in einem Fachwerkhaus in Ueß (Landkreis Vulkaneifel) ist ein mittlerer sechsstelliger Schaden entstanden. Menschen wurden bei dem Feuer am Samstag nicht verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bewohner des Anwesens hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Ein Übergreifen der Flammen auf den Rest des Hauses konnte laut Mitteilung durch das schnelle Einschreiten der Einsatzkräfte weitestgehend verhindert werden. Aufgrund der Rauchentwicklung bleibe das Haus jedoch zunächst unbewohnbar, hieß es.