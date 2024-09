Ein Hallenbad in Zweibrücken gerät in Flammen. Die Fassade fängt Feuer. Auslöser könnten Reinigungsarbeiten gewesen sein.

Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. (zu dpa: «Hoher Schaden bei Brand an Zweibrücker Hallenbad»)

Zweibrücken (dpa/lrs) – Bei einem Brand an einem Hallenbad in Zweibrücken ist ein hoher Schaden entstanden. Die Fassade im Gastronomiebereich des Hallenbads «Badeparadies Zweibrücken» geriet laut Polizei aufgrund von Reinigungsarbeiten in Brand.

Nach Behördenangaben entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt, unter anderem auch, weil das Hallenbad ohnehin geschlossen war. Ein Strafverfahren wurde demnach eingeleitet.