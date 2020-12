Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 07:50 Uhr

Bitburg

Hoher Sachschaden bei Feuer auf Flugplatz

Auf dem Flugplatz in Bitburg ist am späten Sonntagabend ein ehemaliger Flugzeughangar fast komplett ausgebrannt. Dabei entstand ein hoher Sachschaden von rund 250 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. An den Löscharbeiten waren insgesamt 100 Feuerwehrkräfte beteiligt. Warum die Halle in Brand geriet, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.