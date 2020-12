Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 18:40 Uhr

Bad Ems

Hohe Verluste bei Umsatz und Beschäftigung im Gastgewerbe

Massive Umsatzeinbrüche und dramatische Rückgänge bei der Beschäftigung muss das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz in der Corona-Pandemie verkraften. Wie das Statistische Bundesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte, gingen die preisbereinigten Umsätze im April dieses Jahres um erhebliche 79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück.