Saarbrücken/Berlin

Hohe Unwetter-Schäden 2020 im Saarland

Sturm, Hagel und Starkregen haben im vergangenen Jahr im Saarland Schäden in Höhe von 43 Millionen Euro verursacht. Dies seien zwar vier Millionen Euro weniger als in 2019, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin mit. Allerdings seien die Zahlen nicht eins zu eins vergleichbar, da in 2020 erstmalig auch versicherte Schäden an Kraftfahrzeugen erfasst worden seien: Diese beliefen sich im Saarland auf rund drei Millionen Euro. Ansonsten erfasst die Statistik Schäden an Häusern und Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben.