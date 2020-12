Koblenz

Die erste neue Synagoge in Rheinland-Pfalz nach der Einweihung der jüdischen Gotteshäuser in Speyer 2011 und in Mainz 2010 soll in Koblenz entstehen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn unsere zwei Zeitzeuginnen, die im KZ Theresienstadt gewesen sind, und mehrere Dutzend weitere Holocaust-Überlebende in der Jüdischen Gemeinde Koblenz nächstes Jahr die Grundsteinlegung erleben würden“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Rheinland-Pfalz, Avadislav Avadiev, der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion waren zahlreiche Holocaust-Überlebende auch nach Rheinland-Pfalz gezogen.