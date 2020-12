Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 15:30 Uhr

Wörth

Hohe Schäden durch Vandalismus nach Treffen von Jugendlichen

Vandalismus nach einem Treffen von Jugendlichen in Wörth (Landkreis Germersheim) hat Schäden von mehreren Tausend Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, trafen sich wohl mehrere Schüler am Mittwochabend an einer Grillhütte. Dabei sei auch Alkohol geflossen. In der Nacht zu Donnerstag machten sich Teile der Gruppe nach Erkenntnissen der Polizei dann in nahegelegenen Schrebergärten auf die Suche nach Nachschub.