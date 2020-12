Archivierter Artikel vom 19.04.2020, 10:00 Uhr

Mainz

Hohe Nachfrage von Corona-Hilfen für Selbstständige

Gut zehn Prozent der 4600 pflichtversicherten Selbstständigen in Rheinland-Pfalz haben bei der Deutschen Rentenversicherung (DRV) die Stundung ihrer Beitragszahlung beantragt. In rund 200 Fällen habe die DRV bereits einen Zahlungsaufschub gewährt, sagte ein Sprecher der DRV Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Inhaber von Friseursalons und kleinen Handwerksbetrieben nannte er als Beispiel, aber auch selbstständige Lehrer, Trainer und Dozenten.