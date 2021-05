Mainz

Hohe Erwartungen an Fahrradparkhaus in Mainz

Mit der Eröffnung eines Fahrradparkhauses am Mainzer Hauptbahnhof dürfte nach Einschätzung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) der Radverkehr in der Stadt abermals zunehmen. „Gute und sichere Abstellplätze tragen sicherlich dazu bei, dass mehr Menschen beispielsweise ihre Pedelecs nutzen“, sagte Sara B. Tsudome, Geschäftsführerin des ADFC-Landesverbandes in Rheinland-Pfalz, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Mit Blick auf den Standort des Parkhauses am Hauptbahnhof sei davon auszugehen, dass der Pendlerverkehr zunehme.