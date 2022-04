Mainz

Personalie

Hofmann wird bei Mainz 05 Vollzeit-Vorstandschef

Der FSV Mainz 05 wird vom 1. Mai an von Stefan Hofmann als vollzeitbeschäftigter Vereins- und Vorstandsvorsitzender geführt werden. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat sich der Aufsichtsrat einstimmig für die Ausweitung der bisher auf Basis einer Nebentätigkeit geschlossenen Vereinbarung verständigt. Der 58-jährige Hofmann ist seit Januar 2018 im Amt. Seine aktuelle Funktion in Vollzeitbeschäftigung ist auf die laufende Wahlperiode begrenzt. Neuwahlen zum Vereinsvorsitz stehen im Herbst 2024 an.