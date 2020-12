Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 14:30 Uhr

Hoffenheim bestätigt: Marcus Mann neuer Akademie-Leiter

Zuzenhausen (dpa/lsw) – Marcus Mann wird wie erwartet Sportlicher Leiter in der Nachwuchsakademie der TSG 1899 Hoffenheim. Dies bestätigte der Fußball-Bundesligist am Freitag. Der 36 Jahre alte Mann hatte sich diese Woche als Sportchef beim Regionalliga-Meister 1. FC Saarbrücken verabschiedet. An der Spitze der Talentschmiede steht auch Dominik Drobisch (34), der seit vielen Jahren die Organisation leitet. Mann erhält einen Vertrag bis 2023, er spielte einst in der zweiten Mannschaft der Kraichgauer.