Saarbrücken

Höheres Müllaufkommen im Saarland in der Corona-Pandemie

Im Corona-Jahr 2020 haben Haushalte im Saarland mehr Müll produziert als in den Jahren zuvor. An Hausmüll (graue Tonne) seien im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen des Entsorgungsverbandes Saar 141 858 Tonnen angefallen, teilte die Landesregierung auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Astrid Schramm (Linke) mit. Dies seien 4362 Tonnen (oder gut drei Prozent) mehr als 2019 – und insgesamt in etwa so viel Tonnen Müll wie zuletzt im Jahr 2015.