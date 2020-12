Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 17:00 Uhr

Mainz

Höheres Bußgeld bei Verstößen gegen Corona-Regeln

Bei der Missachtung von Corona-Regeln sind in Rheinland-Pfalz höhere Bußgelder fällig. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss beispielsweise nun 50 Euro bezahlen, teilte das Gesundheitsministerium am Montag in Mainz mit. Zuvor galt die Empfehlung von zehn Euro. Verstöße gegen die Quarantänepflicht können jetzt 1000 Euro kosten. Das gilt auch für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die sich nicht rechtzeitig bei ihrem Gesundheitsamt melden. Genauso teuer kann es werden, wenn gegen die Kontakterfassung von Menschen verstoßen wird – sei es in der Gastronomie oder bei Versammlungen. 1000 Euro werden auch fällig, wenn gegen die Personenbegrenzung verstoßen wird – etwa in Geschäften – oder wenn die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen unterlassen werden.