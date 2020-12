Mainz

Höhere Aufwandsentschädigung für die Feuerwehr

Die Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen mit besonderen Funktionen in Rheinland-Pfalz wird rückwirkend zum Januar 2020 um 15 Prozent angehoben. „Seit Jahren werden die Einsätze und Aufgaben der Feuerwehr immer komplexer. Insbesondere Einsätze bei Starkregenereignissen, Unwettern und Stürmen und zur Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung nehmen zu“, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz. „Es ist zentral, dass der bedeutend höhere Aufwand der ehrenamtlichen Führungskräfte und Funktionsträger auch entsprechend entschädigt wird.“