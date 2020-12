Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 12:00 Uhr

Mainz

Höfken fordert europäischen Markt für recycelte Kunststoffe

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat einheitliche Kriterien in Europa für recycelte Stoffe sowie mehr Anreize für Mehrwegprodukte gefordert. „Wir brauchen einen europäischen Markt für recycelte Kunststoffe“, sagte sie nach einer Mitteilung des Umweltministeriums in Mainz am Donnerstag. Höfken tauschte sich in einer Videokonferenz unter anderem mit EU-Umweltkommissar Virginius Sinkevičius sowie Vertretern eines europäischen Umweltdachverbandes sowie des Verbands der Kunststoffhersteller in Europa aus.