Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 18:50 Uhr

Mainz

Höfken äußert Bedauern über Fehler bei Beförderungen

Nach neuerlichen Medienberichten über Rechtsverstöße bei Beamtenbeförderungen im Umweltministeriums hat sich Ressortchefin Ulrike Höfken (Grüne) erstmals im Landtag zu den Vorwürfen geäußert. In einer aktuellen Debatte äußerte sie am Mittwoch ihr „persönliches Bedauern“ über die in ihrem Haus begangenen Verfahrensfehler. Diese seien vom Oberverwaltungsgericht (OVG) zurecht bemängelt worden, sagte Höfken. Ihr zuständiger Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) habe aber sofort reagiert und Abhilfe geschaffen. Die Fehler seien abgestellt worden.