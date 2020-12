Archivierter Artikel vom 03.04.2020, 18:30 Uhr

Kandel

Höfe auch froh über freiwillige Erntehelfer

Nach der Lockerung des Einreisestopps für Saisonarbeiter schöpfen die Landwirte in Rheinland-Pfalz Hoffnung – auch durch das spürbare Engagement aus der Bevölkerung. Um dem befürchteten Mangel an Helfern entgegenzuwirken, hatte unlängst der Bundesverband der Maschinenringe eine Initiative mit dem Bundeslandwirtschaftsministerium gestartet. Arbeitskräfte werden auf der Internet-Plattform „Das Land hilft“ an Landwirte vermittelt.