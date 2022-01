Mainz

Höchstwerte bei Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte am Donnerstag 342,4 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Auch die Zahl von 3353 Fällen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr) bedeutet den bisher höchsten Wert.