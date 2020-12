Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 01:30 Uhr

Koblenz

Höchstes Gericht verhandelt über kommunale Finanzen

Die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern wollen am heutigen Tag (10.00 Uhr) vor dem höchsten rheinland-pfälzischen Gericht mehr Geld vom Land erstreiten. Wegen einer höheren Zahl von Prozessbeteiligten in Zeiten des hochansteckenden Coronavirus verhandelt der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz in Koblenz erstmals in seiner Geschichte in der größeren Rhein-Mosel-Halle. Eine Entscheidung in dem Tauziehen um Finanzen wird noch nicht am selben Tag erwartet.