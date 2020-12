Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 16:40 Uhr

Bad Ems

Höchste Zahl von Einschulungen seit 2008 in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz wurden zum aktuellen Schuljahr 2020/21 insgesamt rund 36 900 Kinder eingeschult – das waren dem Statistischen Landesamt zufolge so viele wie seit 2008 nicht mehr. Damals habe die Zahl mit 39 500 höher gelegen, teilte die Behörde am Montag in Bad Ems mit. Rund 29 Prozent der Kinder hatten demnach im aktuellen Schuljahr einen Migrationshintergrund. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2010/11 lag deren Anteil noch bei 17 Prozent.