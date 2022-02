Mainz

Höchste Zahl von Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz

Sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag ihren bisher höchsten Stand erreicht. Die Gesundheitsämter registrierten 10 515 Neuinfektionen an einem Tag (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 1137,4. Am Montag waren es 1109,1 Infektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.