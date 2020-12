Höchste Zahl an neuen Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 15:40 Uhr

Aktuell mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert sind demnach 14 068 Menschen – auch das ist ein Rekord für Rheinland-Pfalz. Die Zahl der gestorbenen Menschen mit Coronavirus-Infektion steigt täglich ebenfalls sehr viel stärker als im Spätsommer, am Mittwoch um 10 auf nunmehr 352. Aus vorläufigen Daten des rheinland-pfälzischen Mortalitätsregisters geht hervor, dass Covid-19 in 73 Prozent der bisher gemeldeten Fälle die Todesursache war, bei den übrigen Fällen wurde Covid-19 als Begleiterkrankung eingestuft, wie das Statistische Landesamt mitteilte.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben des Landesuntersuchungsamts 1818 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert – das sind 22 mehr als am Mittwoch. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen von Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz stieg auf 131. Das waren 14 mehr als am Vortag. 74 Patienten mussten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervorgeht.

Die sogenannte Inzidenz von Infektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen lag am Mittwoch landesweit bei 137,4. Inzwischen liegen fünf der 36 Kommunen über einem Wert von 200: die Landeshauptstadt Mainz (253,9), der Landkreis Kusel (253,5), der Kreis Kaiserslautern (233,1) sowie die Städte Speyer (227,4) und Ludwigshafen (216,0).