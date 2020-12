Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 12:50 Uhr

Mainz

Höchste Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft für Letzel

Der Mainzer Arbeitsmediziner Stephan Letzel ist mit der Paracelsus-Medaille der Bundesärztekammer, der höchsten Ehrung der deutschen Ärzteschaft, ausgezeichnet worden. Er habe sich um die Arbeitsmedizin, die Förderung des Gesundheitswesens, den Berufsstand der deutschen Ärzteschaft sowie um das Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland in ganz besonderer Weise verdient gemacht, teilte die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz am Freitag mit.