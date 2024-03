Hockenheim

Rhein-Neckar-Kreis

Hockenheim: Toter Mensch am Rhein gefunden

Von dpa/lsw

Ein Passant hat am Donnerstagvormittag bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einen toten Menschen gefunden. Aktuell könne die Polizei ein Kapitalverbrechen nicht ausschließen, wie ein Sprecher sagte. Spätestens am Freitag soll der Leichnam in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Fundort Spuren. Die Identität der Leiche konnte bisher nicht geklärt werden.