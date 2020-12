Archivierter Artikel vom 30.09.2020, 12:00 Uhr

Koblenz

Hochzeit mit 250 Gästen in gemieteter Eventhalle verboten

Eine Hochzeit mit 250 Gästen in einer gemieteten Eventhalle in Rheinland-Pfalz ist laut einem Gerichtsbeschluss in Corona-Zeiten verboten. Der Hallenbetreiber scheiterte mit einem entsprechenden Eilantrag. Die aktuelle 11. Corona-Bekämpfungsverordnung des Bundeslandes begrenze solche privaten Feiern auf 75 Teilnehmer, teilte das Verwaltungsgericht Koblenz am Mittwoch mit.