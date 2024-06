Hochwasserschutz: Pegelmess-Systeme sollen verbessert werden

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Für künftige Hochwasser sollen die Pegelmess-Systeme verbessert werden. Dazu wird unter anderem die Datenübertragung der Messstände per Satellit in einem Pilotprojekt an zwei Standorten getestet, wie das Umweltministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vor drei Jahren waren die Telefon- und Mobilfunknetze ausgefallen, sodass die Daten nicht oder nur teilweise übertragen werden konnten. Als Teststandorte wurden nun die beiden Pegel Bad Bodendorf/Ahr und Odenbach/Glan mit dem alternativen Satelliten-Kommunikationsweg ausgestattet.