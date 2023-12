Plus Rheinland-Pfalz Hochwasser-Prognose: Am Wochenende ist das Schlimmste überstanden – B42 bei Oestrich-Winkel gesperrt [Update] Der Rhein führt Hochwasser – allerdings rechnen die Experten nicht mit extremen Höchstständen. Auswirkungen hat die Flut dennoch. Etwa auf die B42.

Die Hochwasserprognosen der vergangenen Tage verfestigen sich - der Mittelrhein scheint diesmal um extreme Höchststände herumzukommen. Wie aus dem aktuellen Hochwasserbericht des Landesamts für Umwelt (LfU) vom Freitag hervorgeht, werden an den Pegeln Mainz und Koblenz die Höchststände am Samstag jeweils im Bereich von circa 6,10 Metern erwartet. Auch in ...