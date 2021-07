Kaiserslautern

Hochwasseropfer: Schweigeminute und Trauerflor bei FCK-Test

Mit Trauerflor und einer Schweigeminute wird der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern im Testspiel gegen den VfB Stuttgart II an diesem Samstag der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedenken. Zudem werden die Pfälzer bei der Partie in Weingarten insgesamt 300 FCK-Trikots zum Stückpreis von 25 Euro zum Verkauf anbieten. Der gesamte Erlös kommt den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe zugute, teilte der Verein am Freitag mit.