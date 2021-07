Wittlich

Hochwasseropfer in Wittlich bestohlen

Dreiste Diebe haben Hochwasseropfer in Wittlich bestohlen. Zwischen vergangenem Freitag und Montag seien Elektrogeräte aus einer Lagerhalle entwendet worden, teilte die Polizei in Wittlich am Donnerstag mit. Die bereits durch Wasser beschädigten Geräte stammten demnach aus einem Küchenstudio und waren nach der Bergung in der Halle aufbewahrt worden. Gestohlen wurden außerdem mutmaßlich am frühen Morgen des vergangenen Samstags Baumaterial, Werkzeug und Küchengeräte, die wegen des Hochwassers aus einem Keller geräumt und auf einer Treppe und in einem Hof gelagert worden waren.