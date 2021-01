Wiesbaden

Hochwasserlage in Hessen verschärft sich

Der viele Regen und das Tauwetter haben die Hochwasserlage in Teilen Hessens deutlich verschärft. Vor allem im Vogelsberg, konkret an Nebengewässern der Kinzig, der Nidder und am Oberlauf der Fulda, sowie im Taunus wurden Meldestufen bei den Pegeln überschritten, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden am Freitag mitteilte. An vier Pegeln sei mittlerweile die höchste Meldestufe drei überschritten. Die Stufe bedeutet laut dem Hochwasserportal Hessen „außergewöhnliches Hochwasser“ und kann die Überflutung bebauter Gebiete „in größerem Umfang“ sowie die Sperrung von überörtlichen Verkehrsverbindungen mit sich bringen.