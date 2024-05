Hochwasser-Lage: Aufräumarbeiten laufen weiter

Anzeige

Saarbrücken/Trier (dpa) – Nach dem Hochwasser in weiten Teilen des Saarlands und auch in Rheinland-Pfalz gehen die Betrachtung der Schäden und erste Aufräumarbeiten am Sonntag vielerorts weiter. Im Verlauf des Samstags meldeten viele Kommunen und Kreise, dass sich die Hochwasserlage beruhige. Für die Schadenseinschätzung sei es allerdings schlicht noch zu früh, erklärte eine Sprecherin des Landkreises Trier-Saarburg.

Enorme Regenmengen haben im Saarland am Freitag und in der Nacht zu Samstag für Überflutungen, Erdrutsche und voraussichtlich große Schäden gesorgt. «An fast allen Orten entlang der Saar sind Straßen und Gebäude überspült, in vielen Gemeinden sind kleinere Gewässer über die Ufer getreten», meldete etwa der Landkreis Trier-Saarburg. Um sich einen besseren Überblick verschaffen zu können, habe man dort nun Drohnen angefordert.