Nach dem leichten Weihnachtshochwasser gibt es ein Neujahrshochwasser in Rheinland-Pfalz. Das liegt vor allem an der aktuellen Wetterlage. Regenschauer lassen die Pegelstände steigen. An der Mosel kommt ein Sondereffekt hinzu: An den Staustufen wird gearbeitet, einzelne Wehrfelder sind verschlossen. Was das bedeutet.