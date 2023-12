Plus Rheinland-Pfalz Hochwasser in Rheinland-Pfalz: Die Wasserstände der Flüsse steigen Die Wasserstände der Flüsse in Rheinland-Pfalz steigen wieder. Insbesondere der Rhein wird den Prognosen zufolge während der Feiertage über seine Ufer treten und ein zweijährliches Hochwasser bescheren. Von Tim Kosmetschke

30 Jahre nach dem verheerenden Weihnachtshochwasser von 1993 droht der Mittelrhein-Region erneut ein Fest mit nassen Füßen: Im Lauf des Freitags werden die Wasserstände am Mittelrhein deutlich ansteigen, meldet das Landesamt für Umwelt (LfU) in seinem aktuellen Hochwasserbericht vom Donnerstagvormittag. Am Pegel Koblenz wird die Meldehöhe von fünf Metern voraussichtlich am ...