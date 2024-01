Plus Rheinland-Pfalz Hochwasser in der Region: An der Mosel scheint das Schlimmste überstanden Geflutete Keller, überschwemmte Straßen in vielen Gemeinden entlang des Flusses: Die Mosel führt Hochwasser, doch der Scheitelpunkt ist laut behördlichen Prognosen erreicht. Höher wird das Wasser demnach voraussichtlich nicht mehr steigen. Doch die Lage bleibt vorerst angespannt. Von Anke Mersmann, dpa

Die gute Nachricht: Spätestens ab Samstag ist in den Flüssen in Rheinland-Pfalz laut aktuellem Bericht der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mit fallenden Wasserständen zu rechnen. Der Regen, der bis dahin noch niedergeht, wird demnach nicht mehr dazu beitragen, dass das Wasser stark ansteigt. So die Prognose. Aktuell aber gibt es vielerorts Überschwemmungen, ...