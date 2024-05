Hochwasser im Saarland: Hohe Straßenschäden

ARCHIV - Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

ARCHIV - Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld. Foto: Andreas Arnold/dpa/Symbolbild

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Saarland hat das Pfingst-Hochwasser nach Angaben von Umwelt- und Verkehrsministerin Petra Berg (SPD) «massive Schäden» in der öffentlichen Infrastruktur angerichtet – etwa durch Überflutungen, Erd- und Hangabrutsche sowie vereinzelte Unterspülungen der Fahrbahn. Allein für den Bereich der Landesstraßen rechne der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) vorsichtig mit einer Schadenshöhe von insgesamt rund 11,5 Millionen Euro, sagte sie am Dienstag vor Journalisten in Saarbrücken. Für die Bundesstraßen werde die Summe auf rund 2,9 Millionen Euro beziffert.

Ermittelt würden derzeit noch die Schäden an Brücken, Rückhaltebecken, Stützwänden und Pumpenwerken und auch an Radwegen.

Zudem seien der saarländische Wald und seine Waldwege schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Zurzeit sei davon auszugehen, dass mehr als 740 000 Euro für die Sanierungsmaßnahmen von dortigen Wegen und Infrastruktur nötig werden.

Wie hoch in etwa die gesamte Schadenssumme für das Saarland ausfallen werde, könne derzeit noch nicht beziffert werden.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hatte am Montag in einer Regierungserklärung im Landtag gesagt, es werde derzeit intensiv die Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltes geprüft.